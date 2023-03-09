Вышел трейлер нового сезона Fortnite — в японском киберпанке с героем «Атаки титанов»

Epic Games презентовала яркий трейлер грядущей второй главы четвёртого сезона Fortnite. Судя по ролику, после выхода этой главы игра будет пропитана стилем и эстетикой яркого японского киберпанка и аниме.

Трейлер второй главы четвёртого сезона Fortnite

Видео доступно на YouTube-канале Fortnite. Права на видео принадлежат Epic Games.

Новая глава стартует совсем скоро — днём 10 марта этого года.

Во второй главе четвёртого сезона Fortnite снова пройдёт коллаборация со вселенной «Звёздных войн». Этой информацией поделился известный инсайдер iFireMonkey. По его словам, в рамках очередного кроссовера игроки не только смогут орудовать световыми мечами, но и получат доступ к Силе.

А датамайнер под ником HYPER, который специализируется на инсайдах о Fortnite, недавно заявил, что со стартом второго сезона четвёртой главы в экшен добавят вид от первого лица.