Вышел трейлер нового сезона Fortnite — в японском киберпанке с героем «Атаки титанов»

Epic Games презентовала яркий трейлер грядущей второй главы четвёртого сезона Fortnite. Судя по ролику, после выхода этой главы игра будет пропитана стилем и эстетикой яркого японского киберпанка и аниме.
Трейлер второй главы четвёртого сезона Fortnite
Видео доступно на YouTube-канале Fortnite. Права на видео принадлежат Epic Games.
Новая глава стартует совсем скоро — днём 10 марта этого года.
Во второй главе четвёртого сезона Fortnite снова пройдёт коллаборация со вселенной «Звёздных войн». Этой информацией поделился известный инсайдер iFireMonkey. По его словам, в рамках очередного кроссовера игроки не только смогут орудовать световыми мечами, но и получат доступ к Силе.
А датамайнер под ником HYPER, который специализируется на инсайдах о Fortnite, недавно заявил, что со стартом второго сезона четвёртой главы в экшен добавят вид от первого лица.
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