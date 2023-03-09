Завтра Fortnite перестанет работать на Windows 7 и Windows 8

Создатели Fortnite объявили, что со стартом второй главы четвёртого сезона пользователи смогут играть только на Windows 10 и Windows 11. Более ранние версии операционной системы поддерживаться больше не будут.

Начиная со второго сезона четвёртой главы королевской битвы игроки должны будут использовать Windows 10 или более позднюю версию ОС, чтобы продолжать официально играть в Fortnite на ПК. Windows 7 и Windows 8 официально в Fortnite больше поддерживаться не будут.

Epic Games также представила альтернативный способ игры для тех, кто не может или не хочет обновляться до Windows 10 или Windows 11. Авторы предлагают таким пользователям играть в Fortnite через облачный сервис NVIDIA GeForce NOW, который без проблем работает на Windows 7 и Windows 8.

Для игроков, которые не могут обновиться, NVIDIA GeForce NOW является доступной альтернативой. Вы можете продолжить играть в Fortnite через облачный сервис на своём ПК с Windows 7 или Windows 8.

Новая глава Fortnite стартует совсем скоро — днём 10 марта этого года.