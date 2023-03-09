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Twitch отключит в России вход через СМС

Twitch отключит в России вход через СМС
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Twitch объявил об отключении двухфакторной аутентификации по СМС в России. Отключение произойдёт 22 марта этого года. Российские пользователи платформы уже получили соответствующие уведомления.

Точную причину отключении двухфакторной аутентификации по СМС в России представители платформы не озвучили. Компания советует пользователям для аутентификации использовать специальное мобильное приложение.

Фото: Twitch

Зампредседателя думского комитета по информполитике Антон Горелкин в феврале заявил, что стриминговый сервис Twitch заслуживает быть заблокированным или замедленным на территории РФ. По словам чиновника, «сервис на постоянной основе нарушает российское законодательство».

Как отметил Горелкин, в мире уже давно есть достойные замены Twitch — это и российские, и китайские стриминговые сервисы. А продукт Amazon «оказывает на молодую аудиторию России большое влияние, и такую проблему нельзя опускать».

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