Twitch отключит в России вход через СМС

Twitch объявил об отключении двухфакторной аутентификации по СМС в России. Отключение произойдёт 22 марта этого года. Российские пользователи платформы уже получили соответствующие уведомления.
Точную причину отключении двухфакторной аутентификации по СМС в России представители платформы не озвучили. Компания советует пользователям для аутентификации использовать специальное мобильное приложение.
Фото: Twitch
Зампредседателя думского комитета по информполитике Антон Горелкин в феврале заявил, что стриминговый сервис Twitch заслуживает быть заблокированным или замедленным на территории РФ. По словам чиновника, «сервис на постоянной основе нарушает российское законодательство».
Как отметил Горелкин, в мире уже давно есть достойные замены Twitch — это и российские, и китайские стриминговые сервисы. А продукт Amazon «оказывает на молодую аудиторию России большое влияние, и такую проблему нельзя опускать».
- 9 марта 2023
-
19:44
-
19:25
-
19:01
-
18:43
-
18:33
-
18:16
-
17:53
-
17:14
-
16:51
-
16:28
-
15:54
-
15:25
-
14:58
-
14:55
-
14:24
-
13:45
-
13:44
-
13:10
-
12:30
-
11:42
-
11:08
-
10:33
-
10:07
-
09:31
-
08:57
-
08:37
- 8 марта 2023
-
23:56
-
22:10
-
21:51
-
21:18
-
19:50
-
19:24
-
18:43
-
18:05
-
17:52