Эксклюзивами Epic Games Store теперь будут становиться только громкие хиты

Epic Games рассказала о будущем и дальнейшем развитии своего цифрового магазина EGS. Компания больше не будет делать эксклюзивами небольшие инди-игры, аудитория которых крайне мала. Теперь эксклюзивами будут становиться только большие AAA-игры, потому что интерес публики к подобным проектам гораздо выше.
Некоторые издатели сами делают свои дорогие игры временными эксклюзивами EGS — это позволяет им на старте воспользоваться различными выгодными условиями магазина. Так поступила Rockstar Games, когда выпустила вестерн Red Dead Redemption 2 на ПК сначала на торговой площадке Epic Games.
Представители Epic Games напомнили, что Borderlands 3, ПК-версия которой изначально вышла в EGS, превзошла все ожидания авторов и издателя. По заверению топ-менеджеров компании, Alan Wake 2, Playdead от авторов Limbo и Inside, а также genDesign от создателя культовой Shadow of the Colossus, будут эксклюзивами EGS на ПК крайне продолжительное время.
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