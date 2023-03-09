В США за покупку бургеров дают доступ к бете Diablo 4

KFC начал дарить бету Diablo 4 всем покупателям сэндвича Double Down, в котором нет булки. Об этом компания объявила в своём «Твиттере».
Доступ к бете Diablo 4 могут получить те, кто закажет Double Down через приложение KFC или на сайте компании. При покупке сэндвича в самих ресторанах доступ к бете выдаваться не будет. Акция продлится до 18 марта. При этом неизвестно, сколько ещё покупателей получат бету.
Видео доступно в VK. Права на видео принадлежат Blizzard Entertainment.
Закрытая бета Diablo 4 пройдёт с 17 по 19 марта. В ней смогут принять участие все, кто предзаказал игру. Открытое тестирование состоится с 24 по 26 марта. Разработчики дадут пройти пролог и первый акт в одиночном либо кооперативном режиме.
Выход Diablo 4 состоится 2 июня на ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox Series и Xbox One. Официального релиза в России не будет.
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