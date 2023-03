Sony представила системные требования ремейка The Last of Us на ПК

Авторы ремейка The Last of Us презентовали системные требования игры на ПК. Разработчики напомнили, что приключение на платформе получит ряд исправлений, улучшений и нововведений, о которых просили геймеры.

Системные требования ремейка The Last of Us

Минимальные (720p при 30 FPS, низкие настройки)

OС: Windows 10 (64-бит).

Процессор: AMD Ryzen 5 1500X или Intel Core i7-4770K.

Видеокарта: AMD Radeon 470 (4 ГБ) или NVIDIA GTX 970 (4 ГБ) или GTX 1050 Ti (4 ГБ).

Оперативная память: 16 ГБ.

Свободное место: 100 ГБ (SSD).

Рекомендованные (1080p при 60 FPS, высокие настройки)

OС: Windows 10 (64-бит).

Процессор: Intel Core i7-8700 или AMD Ryzen 5 3600X

Видеокарта: RTX 2070 Super (8 ГБ) или RTX 3060 (8 ГБ) или AMD RX 5800 XT (8 ГБ) или RX 6600 XT (8 ГБ).

Оперативная память: 16 ГБ.

Свободное место: 100 ГБ.

Производительность (1440p при 60 FPS, высокие настройки)

OС: Windows 10 (64-бит).

Процессор: Intel Core i7-9700K или AMD Ryzen 5 5600X.

Видеокарта: GeForce RTX 2080 Ti или AMD RX 6750 XT.

Оперативная память: 32 ГБ.

Свободное место: 100 ГБ.

Ультра (4K при 60 FPS, ультра настройки)

OС: Windows 10 (64-бит).

Процессор: Intel Core i5-12600K или AMD Ryzen 9 5900.

Видеокарта: GeForce RTX 4080 или AMD RX 7900 XT (с включенным FSR).

Оперативная память: 32 ГБ.

Свободное место: 100 ГБ.

Фото: Naughty Dog

Ремейк The Last of Us выходит на ПК 28 марта. Игра будет поддерживать на платформе не только контроллер DualSense, но и геймпад DualShock 4. Создатели также как следует оптимизировали управление под клавиатуру и мышь.