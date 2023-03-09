В России делают игру по мотивам «Сказок Старой Руси» – Shazoo

1С Game Studios уже разрабатывает первую игру, которая станет частью масштабной игровой франшизы по мотивам серии артбуков «Сказки Старой Руси» художника Романа Папсуева. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание Shazoo.

Дата релиза и жанр дебютной игры цикла «Сказки Старой Руси» пока неизвестны. Проект пока на стадии прототипирования.

Учитывая раннюю стадию разработки, релиз можно ждать не раньше 2025 года.

Напомним: цикл артбуков «Сказки Старой Руси» состоит из атмосферных иллюстраций самых разных представителей бестиария славянского фольклора.

Иллюстрации из цикла «Сказки Старой Руси»

Фото: «Эксмо»

Фото: «Эксмо»

Фото: «Эксмо»

Роман Папсуев — известный художник-иллюстратор, который известен многим как Амок. Он приложил руку к массе самых разных книг и комиксов, а также работал над настольными и видеоиграми. Роман имеет массу наград за свои заслуги. Он издал 4 романа и несколько рассказов в издательстве «Эксмо». Около 8 лет проработал в Mail.ru. Признан лучшим художником 2004 года по версии «Мира фантастики» и лучшим художником Европы 2008 года по версии конвента «Еврокон».