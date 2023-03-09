Стартовали съёмки сериала «Сорвиголова: Рождённый заново»

Съёмки супергеройского сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» уже стартовали. Издание News 12 The Bronx поделилось первым видео со съёмок шоу.
Сейчас съёмки проходят в американском городе Йонкерс, который располагается в штате Нью-Йорк. Снимать шоу будут почти год. В итоге выйдет 18 полноценных эпизодов.
Видео со съёмок сериала «Сорвиголова: Рождённый заново»
Видео доступно в VK. Права на видео принадлежат News 12 The Bronx.
В «Сорвиголове: Рождённый заново» главную роль вновь играет Чарли Кокс. Изначально актёр воплотил героя в сериале «Сорвиголова» от Netflix. После его персонаж закрепился в киновселенной Marvel, отметившись в картине «Человек-паук: Нет пути домой» и в сериале «Женщина-Халк: Адвокат». Кокс недавно заявил, что характер слепого борца за справедливость в грядущем сериале не изменится.
К Коксу присоединился Джон Бернтал — он вернулся в роли Карателя. А Винсенту Д'Онофрио снова доверили сыграть антагониста Амбала.
Премьера «Сорвиголовы: Рождённый заново» состоится весной 2024 года.
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