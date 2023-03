После ужасного показа выход игры «Отряд самоубийц» перенесли — Шрайер

Сразу несколько источников, включая Джейсона Шрайера, объявили о переносе выхода игры «Отряд самоубийц: Убить Лигу справедливости». Выход был запланирован на 28 мая, однако теперь она должна выйти лишь в конце года.

Релиз отложили после неудачного показа боевика пару недель назад. Геймплей раскритиковали за множество вещей, но также многих разочаровала ставка на кооператив, отсутствие свойственной разработчикам из Rocksteady атмосферы, ставка на долгосрочную поддержку, боевой пропуск и обязательный онлайн даже для одиночного прохождения.

Издатель явно не ожидал настолько негативной реакции, особенно на фоне недавнего успеха Hogwarts Legacy. Что именно планируют делать разработчики в ближайшие полгода — вопрос. Вряд ли за несколько месяцев они смогут переделать уже готовую игру во что-то другое.

Как отмечает Джейсон Шрайер, «Отряд самоубийц» теперь не выйдет в насыщенный период с The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Diablo 4, Street Fighter 6 и Final Fantasy 16. При этом переделывать игру никто не будет — перенос сделали для полировки.