Игра RoboCop: Rogue City о Робокопе от авторов Terminator: Resistance выйдет в сентябре
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Издательство Nacon показала новый геймплей и назвала дату выхода RoboCop: Rogue City — новой игры про Робокопа. Проект поступит в продажу в сентябре 2023 года на ПК, PlayStation 5 и Xbox Series.
Видео доступно на YouTube-канале Nacon. Права на видео принадлежат Nacon
К роли культового Робокопа вернётся 75-летний Питер Уэллер — исполнитель роли человека-машины в оригинальной картине. Он записал все реплики главного героя, включая включая культовую фразу «живым или мёртвым — ты пойдёшь со мной!».
За разработку RoboCop: Rogue City отвечает польская студия Teyon, авторы высокооценённой Terminator: Resistance. Судя по трейлерам, авторы всерьёз планируют выпустить лучшую игру про культового полицейского.
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