Disney будет снимать меньше фильмов и сериалов, сделав ставку на качество

В середине февраля стало известно, что в Disney начались серьёзные перестановки. Кинокомпания решила сфокусироваться на качестве, а не количестве своих проектов. Под удар уже попали сериалы: в 2023 году студия должна была выпустить шесть шоу, однако в итоге до экранов доберётся лишь два: второй сезон «Локи» и «Секретное вторжение».
Сегодня глава Disney Боб Айгер подтвердил новую стратегию компании. Он заявил, что в будущем она будет выпускать меньше фильмов и сериалов, чтобы сфокусироваться на качестве проектов. Кроме того, Айгер допустил и создание контента для продажи сторонним сервисам вместо того, чтобы выпускать его эксклюзивно на Disney+.
Наконец, глава конгломерата отметил, что в будущем киновселенная Marvel и новые фильмы по «Звёздным войнам» будут куда чаще представлять совершенно новых героев и рассказывать уникальные истории. Судя по всему, у Айгера уже есть план по спасению собственных киновселенных.
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