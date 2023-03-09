Рэпер 50 Cent и режиссёр «Джона Уика» работают над криминальным сериалом Vice City

В начале марта известный рэпер Кёртис Джеймс 50 Cent Джексон опубликовал логотип GTA: Vice City. Фанаты тут же подумали, что это как-то связано с GTA 6, действие которой будет разворачиваться в основном в Вайс-Сити, однако всё оказалось куда проще.
Как сообщает издание Deadline, логотип Vice City — рабочее название будущего сериала от 50 Cent. События шоу развернутся в середине 80-х. Трое бывших военных возвращаются в Майами после того, как были с позором уволены из армии из-за участия в «Ирангейте». Они объединяются с колумбийским иммигрантом и решают стать грабителями в погоне за американской мечтой.
Сценаристами будущего сериала выступят Дарнелл Метайер и Джош Питерс, работавшие над «Трансформерами: Восхождение Звероботов». Одним из продюсеров будет Чад Стахелски, режиссёр франшизы «Джон Уик» с Киану Ривзом.
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