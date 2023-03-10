Amazon выпустит мультсериал «Бэтмен: Крестоносец в плаще». Он переосмыслит супергероя
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Как сообщает издание The Hollywood Reporter, Amazon выкупила права на мультсериал «Бэтмен: Крестоносец в плаще». Изначально проект должен был выйти в сервисе HBO Max, однако в конечном итоге компания отказалась финансировать проект.
«Бэтмен: Крестоносец в плаще» станет переосмыслением концепции Тёмного Рыцаря. За разработку проекта отвечает режиссёр недавнего «Бэтмена» Мэтт Ривз, Джей Джей Абрамс («Остаться в живых») и Брюс Тимм (продюсер экранизаций комиксов DC).
Amazon уже заказала сразу два сезона, однако у проекта пока нет даже примерной даты выхода. Компания пока не комментировала приобретение — скорее всего, после официального анонса в конгломерате поделятся и остальными сюжетными деталями.
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