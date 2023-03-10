Вышел финальный трейлер мультфильма Super Mario Bros.

Nintendo выпустила очередной трейлер Super Mario Bros. на презентации Direct. В ролике авторы показали новые кадры и напомнили завязку: Боузер уничтожает очередное королевство и поглощает «звёзды», требуя найти ему достойного оппонента. Им и станет неуклюжий водопроводчик Марио, оказавшийся в царстве грибов.
Видео доступно на YouTube-канале Illumination. Права на видео принадлежат Nintendo
Производством фильма занимаются студия Illumination и компания Nintendo, а режиссёрами выступают Аарон Хорват и Майкл Еленик. Помимо Криса Пратта, в ленте снимутся Аня Тейлор-Джой («Ход королевы») и Джек Блэк («Школа рока»). За саундтрек отвечает Брайан Тайлер («Законопослушный гражданин», Far Cry 3).
Премьера мультфильма состоится уже 5 апреля, однако до России лента официально не доберётся.
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