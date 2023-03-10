Вышла демоверсия ремейка Resident Evil 4

Capcom на отдельной презентации объявила, что демоверсия ремейка Resident Evil 4 уже вышла — причём попробовать можно будет на любой платформе: ПК (Steam), PS5, PS4 и Xbox Series. На Xbox One игра, напомним, не выходит.

В демонстрационном фрагменте под названием «Бензопильная демоверсия» дадут сразиться в первом большом бою, когда Леон оказывается на небольшой локации в деревне, а все жители нападают на него. Там же впервые в игре появляется доктор Сальвадор, он же бензопильщик.

В отличие от прошлых игр серии, демоверсию никак не ограничили — никаких таймеров. Сыграть можно сколько угодно раз.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Capcom.

Ремейк Resident Evil 4 выходит 24 марта.