Вышла демоверсия ремейка Resident Evil 4
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Capcom на отдельной презентации объявила, что демоверсия ремейка Resident Evil 4 уже вышла — причём попробовать можно будет на любой платформе: ПК (Steam), PS5, PS4 и Xbox Series. На Xbox One игра, напомним, не выходит.
В демонстрационном фрагменте под названием «Бензопильная демоверсия» дадут сразиться в первом большом бою, когда Леон оказывается на небольшой локации в деревне, а все жители нападают на него. Там же впервые в игре появляется доктор Сальвадор, он же бензопильщик.
В отличие от прошлых игр серии, демоверсию никак не ограничили — никаких таймеров. Сыграть можно сколько угодно раз.
Скачать демо: Steam, американский PS Store.
Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Capcom.
Ремейк Resident Evil 4 выходит 24 марта.
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