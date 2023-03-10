Дженна Ортега может получить главную роль в продолжении «Битлджуса»
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По информации источников издания The Hollywood Reporter, Дженна Ортега ведёт переговоры о присоединении к сиквелу «Битлджуса» с Майклом Китоном. Актрисе якобы достанется главная роль.
Ожидается, что режиссёром вновь выступи Тим Бёртон, который снял фильм 1988 года с Майклом Китоном в главной роли. Съёмки намечены на конец мая или начало июня в Лондоне. Если сделка будет заключена, источники сообщают, что Ортега сыграет дочь Лидии, персонажа, которого в картине сыграла Вайнона Райдер.
Примечательно, что Ортега уже работала с Бёртоном над сериалом «Уэнсдей», который принёс актрисе мировую известность. Если Ортега согласится поработать над фильмом, то снова будет сотрудничать с Бёртоном, что ей уже не впервой.
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