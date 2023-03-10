Гэндальф, орки и назгулы — в сюжетном трейлере игры про Голлума из «Властелина колец»
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Издательство Nacon опубликовало сюжетный трейлер игры The Lord of the Rings: Gollum. В нём можно увидеть волшебника Гэндальфа, орков, назгулов и других существ из мира «Властелина колец».
Конечно, много показали и самого Голлума, за которого предстоит играть. В проекте у Голлума будет раздвоение личности: с одной стороны он будет осознавать важность хороших поступков, но с другой — в нём будет просыпаться злобное существо, желающее только найти свою прелесть.
Видео доступно на YouTube-канале Nacon. Права нав идео принадлежат Nacon.
Даты выхода у игры по-прежнему нет. Она должна была выйти в сентябре 2022 года, однако её перенесли на этот год без объявления точной даты. Релиз состоится на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
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