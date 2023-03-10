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Бинокль, дельтаплан и новый босс: Sons of the Forest получила крупное обновление

Бинокль, дельтаплан и новый босс: Sons of the Forest получила крупное обновление
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Авторы сурвайвала Sons of the Forest из студии Endnight Games выпустили для игры крупное обновление. С ним в игре появились новые предметы снаряжения, а разработчики исправили более 50 багов.

С апдейтом в игру добавили дельтаплан, чтобы исследовать остров было интереснее и быстрее, а также бинокль, ворота в оборонительных стенах, ловушки для рыб, нового босса, костюм для спутника Вирджинии, смотровые башни в некоторых деревнях каннибалов и многое другое.

Среди исправлений: улучшены анимации каннибалов, исправлена ошибка про попытке совместной игры, улучшен искусственный интеллект всех спутников. С полным списком изменений можно ознакомиться на странице игры в Steam.

Помощь по Sons of the Forest. Где найти лопату и другие предметы Помощь по Sons of the Forest. Где найти лопату и другие предметы

Sons of the Forest доступна в раннем доступе на ПК.

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Заглавное фото: Пользователь Steam MighTy

Источник: «Чемпионат»

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