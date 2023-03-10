Вселенную «Крида» хотят расширить с помощью сериала и аниме
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По информации издания Deadline, успех «Крида 3» дал Майклу Б. Джордану понять, что франшизу можно активно развивать в различных направлениях. Если верить источникам издания, то с Джорданом уже встречались для обсуждения потенциальных проектов.
Одним из них должно стать аниме по «Криду». Его деталей нет, да и сама разработка пока что на стадии переговоров. Также есть идея создать сериал, посвящённый Амаре, дочери Адониса Крида, которую в триквеле сыграла актриса Мила Дэвис-Кент.
Deadline отметило, что есть вероятность появления и четвёртой части «Крида», но о ней пока не говорили.
Ранее сообщалось, что компания Metro-Goldwyn-Mayer работает над фильмом про Драго — российского боксёра и противника Рокки Бальбоа, которого сыграл Дольф Лундгрен.
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