Сериал «Терапия» с Харрисоном Фордом продлили на второй сезон
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Издание Deadline сообщило, что Apple продлила комедийно-драматический сериал «Терапия» на второй сезон. Главные роли в шоу исполнили культовый актёр Харрисон Форд и Джейсон Сигел.
По словам руководителя отдела программирования Apple TV+ Мэтта Чернисса, идея шоу понравилась всем в Apple.
Нам с самого начала понравился увлекательный, трогательный и веселый мир «Терапии», и было замечательно наблюдать, как зрители по всему миру относятся к персонажам. Мы не можем дождаться, когда зрители увидят, что актёрский состав и творческая команда приготовили для второго сезона.
Сигел исполнил роль психотерапевта Джимми, потерявшего жену. Из-за этого он изменил подход к работе и стал говорить клиентам свои настоящие мысли. Форд воплотил образ доктора Пола Роудса, одного из коллег Джимми.
Даты выхода второго сезона нет, а первый до сих пор показывают.
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