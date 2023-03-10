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Нейросеть круглосуточно показывает свой сериал про Губку Боба Квадратные Штаны на Twitch

Нейросеть круглосуточно показывает свой сериал про Губку Боба Квадратные Штаны на Twitch
Аудио-версия:
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Нейросети продолжают захватывать интернет. В начале марта на Twitch запустили бесконечную трансляцию мультсериала про Губку Боба Квадратные Штаны, за которую отвечает искусственный интеллект.

Видео доступно на Twitch-канале ai_sponge. Права на видео принадлежат ai_sponge

В целом нейросетевой мультсериал про знаменитого героя действительно очень похож на оригинальный проект Стивена Хилленберга: персонажи общаются похожими фразами, а повествование часто прерывается на разноцветный экран «Несколько минут спустя». Подделку выдают разве что графика из игр про Губку Боба и редкие паузы в диалогах.

Это уже не первый сериал от нейросети, который транслируют на Twitch. Ранее на площадке также показывали бесконечный ситком, который прямо на ходу генерировался и отрисовывался усилиями ИИ.

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