«Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» Гая Ричи выйдет в онлайне 24 марта

Шпионский боевик Гая Ричи «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать» доберётся до цифрового релиза уже 24 марта. Посмотреть фильм в России можно будет через «Кинопоиск».
«Операция «Фортуна» рассказывает о шпионе по имени Орсон Форчун — он должен предотвратить продажу и распространение смертельного оружия. Но в одиночку ему не справиться, поэтому для выполнения задания он вынужден объединиться с другими оперативниками, а также с кинозвездой — для убедительного прикрытия.
Главные роли в фильме исполнили Джейсон Стэйтем, Джош Хартнетт, Обри Плаза, Хью Хрант и многие другие.
Видео доступно на YouTube-канале Global Film. Права на видео принадлежат STX Entertainment, Lionsgate
Эта лента стала одной из немногих, которую официально выпустили в России после того, как крупные зарубежные компании остановили деятельность в стране.
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