Стартовые продажи экшена Forspoken оказались провальными

В Сети появились детали презентации Square Enix для инвесторов, которую издательство провело в начале февраля. В своём брифинге компания признала, что стартовые продажи и рецензии экшена Forspoken не оправдали ожиданий, однако игроки и критики всё же хвалили боевую систему и паркур, что в теории поможет авторам в разработке новых игр.

Рецензии на Forspoken оказались проблематичными. Тем не менее игра также получила положительные отзывы о паркуре и боевой системе, что положительно скажется на разработке других игр в будущем.

Стартовые продажи Forspoken также оказались низкими, и мы видим значительный риск снижения нашей прибыли на следующий финансовый год.

В Square Enix также отметили, что с выходом патчей и будущих скидок Forspoken всё же сможет отбиться по продажам и принести какую-то прибыль компании.

Релиз Forspoken состоялся 24 января на ПК и PS5. Проект раскритиковали за скучный сюжет, персонажей, простейший открытый мир и плохую оптимизацию. После этого студию Luminous Productions расформировали, а сотрудников перевели в Square Enix.