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Илон Маск хочет построить собственный город-утопию

Илон Маск хочет построить собственный город-утопию
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Знаменитый предприниматель Илон Маск планирует построить собственный город, в котором будут жить сотрудники SpaceX, Tesla и Boring Company. Они смогут приобрести или арендовать жильё по ценам ниже рыночных. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает The Wall Street Journal.

Город Илон планирует возвести примерно в 50 километрах от Остина, штат Техас. Рядом с этим местом уже строятся объекты компаний Boring и SpaceX. В поселении будут модульные дома, спортивные площадки, бассейны и образовательное учреждение. Там же Маск возведёт свою личную резиденцию.

По данным источников, город назовут Снейлбруком. В нём, согласно закону штата, должно жить не менее 201 человека.

Как сообщает издание Deadline, студия Jigsaw Productions работает над документальным фильмом про Илона Маска. Авторы планируют рассказать про жизнь самого богатого человека на Земле без «каких-либо прикрас и утаиваний».

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