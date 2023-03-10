Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Всё везде и сразу» стал самым титулованным фильмом в истории кино

«Всё везде и сразу» стал самым титулованным фильмом в истории кино
Комментарии

«Всё везде и сразу» теперь считается самым титулованным фильмом в истории кинематографа. Картина
Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта получила в общей сложности 158 наград от критиков и различных организаций. Ранее этот рекорд принадлежал ленте «Властелин колец: Возвращение короля», которая в общей сложности удостоилась 101 награды. Статистику предоставило издание IGN.

Естественно, «Всё везде и сразу» будет бороться и за «Оскар». Церемония награждения в этом году пройдёт 12 марта в Лос-Анджелесе. У ленты больше всего номинаций — целых 11. По девять номинаций получили «На Западном фронте без перемен» и «Банши Инишерина». На лучший фильм номинированы в том числе «Аватар 2», «Фабельманы» и «Топ Ган: Мэверик».

Новость по теме
Стали известны все номинанты на «Оскар-2023»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023