«Всё везде и сразу» стал самым титулованным фильмом в истории кино
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«Всё везде и сразу» теперь считается самым титулованным фильмом в истории кинематографа. Картина
Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта получила в общей сложности 158 наград от критиков и различных организаций. Ранее этот рекорд принадлежал ленте «Властелин колец: Возвращение короля», которая в общей сложности удостоилась 101 награды. Статистику предоставило издание IGN.
Естественно, «Всё везде и сразу» будет бороться и за «Оскар». Церемония награждения в этом году пройдёт 12 марта в Лос-Анджелесе. У ленты больше всего номинаций — целых 11. По девять номинаций получили «На Западном фронте без перемен» и «Банши Инишерина». На лучший фильм номинированы в том числе «Аватар 2», «Фабельманы» и «Топ Ган: Мэверик».
Новость по темеСтали известны все номинанты на «Оскар-2023»
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