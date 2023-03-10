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Сериал The Last of Us стал самой высокооценённой экранизацией игры

Сериал The Last of Us стал самой высокооценённой экранизацией игры
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Первый сезон сериала The Last of Us стал самой высокооценённой киноадаптацией игры в истории по версии IMDb. Драматичное постапокалиптическое шоу от HBO получило средний балл 9,1. Его на агрегаторе оценили выше, чем «Ведьмака» от Netflix (8,1 балла), нашумевший «Аркейн» (9 баллов) и Castlevania (8,3 балла).

Топ-10 самых успешных экранизаций видеоигр

  1. The Last of Us (адаптация игры The Last of Us) — 9,1 балла на IMDb.
  2. «Аркейн» (адаптация игры League of Legends) — 9 баллов на IMDb.
  3. Castlevania (адаптация игровой серии Castlevania) — 8,3 балла на IMDb.
  4. «Трон: Восстание» (адаптация игры Tron) — 8,2 балла на IMDb.
  5. «Ведьмак» (адаптация игровой серии The Witcher) — 8,1 балла на IMDb.
  6. «Банды Лондона» (адаптация игры Gangs of London) — 8,1 балла на IMDb.
  7. «Червяк Джим» (адаптация игры Earthworm Jim) — 7,4 балла на IMDb.
  8. Halo (адаптация игровой серии Halo) — 7,1 балла на IMDb.
  9. «Соник в кино» (адаптация игры Sonic the Hedgehog) — 6,8 балла на IMDb.
  10. Dragon Age: Absolution (адаптация игры Dragon Age: Origins) — 6,4 балла на IMDb.

Любопытно то, что в топ-10 самых популярных экранизаций не попал горячо любимый в России фильм «Смертельная битва» 1995 года, который стал первой экранизацией Mortal Kombat. На IMDb у него лишь 5,8 балла из 10.

Финальный эпизод первого сезона выходит 12 марта на HBO Max. Сериал уже продлили на второй сезон, а его съёмки, возможно, начнутся до конца этого года. Вероятно, второй сезон придётся поделить на две части из-за масштабности событий.

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