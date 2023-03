В The Sims 4 построили город Билла из The Last of Us

В игре The Sims 4 воссоздали город Линкольн из сериала The Last of Us, который обустроил Билл и прожил в нём много лет. Город в игре сделал пользователь под ником Isambardy. Он даже в подробностях «изобразил» убранство Билла и его убежище в подвале.

Кроме того, Isambardy воссоздал церковь и укрепления периметра города.

Город Билла из The Last of Us в игре The Sims 4

Видео доступно на YouTube-канале Isambardy. Права на видео принадлежат Electronic Arts.

Интерьер дома и убежища Билла из The Last of Us в игре The Sims 4

Фото: Electronic Arts

Первый сезон сериала The Last of Us стал самой высокооценённой киноадаптацией игры в истории по версии IMDb. Драматичное постапокалиптическое шоу от HBO получило средний балл 9,1. Его на агрегаторе оценили выше, чем «Ведьмака» от Netflix (8,1 балла), нашумевший «Аркейн» (9 баллов) и Castlevania (8,3 балла).