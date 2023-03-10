Актриса из сериала «Очень странные дела» решила только стримить игры

Актриса Грэйс Ван Дин, которая отметилась в роли Крисс в хитовом сериале «Очень странные дела», решила на время приостановить карьеру в кино ради стриминга на Twitch.

Девушка призналась, что за последние пару недель она отказалась от нескольких ролей в кино. Прошлый опыт съёмок у неё был неудачный — по её словам, из-за домогательств продюсеров. А на Twitch она пользуется популярностью — на платформе у неё почти 300 тыс. фолловеров.

Вот почему стриминг лучше — я сижу у себя дома и играю в видеоигры, и мне не нужно иметь дело с боссами, которые разводят меня на секс.

Актёр Дэвид Харбор, сыгравший шерифа Джима Хоппера в сериале «Очень странные дела», рассказал, что съёмочный процесс пятого и финального сезона стартует в июне. Ранее появлялась информация о производстве весной.

По словам Харбора, сейчас он активно готовится к роли. Он также отметил, что Хоппер наконец-то вернётся в Америку, в свой дом.