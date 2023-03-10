Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Актриса из сериала «Очень странные дела» решила только стримить игры

Актриса из сериала «Очень странные дела» решила только стримить игры
Аудио-версия:
Комментарии

Актриса Грэйс Ван Дин, которая отметилась в роли Крисс в хитовом сериале «Очень странные дела», решила на время приостановить карьеру в кино ради стриминга на Twitch.

Девушка призналась, что за последние пару недель она отказалась от нескольких ролей в кино. Прошлый опыт съёмок у неё был неудачный — по её словам, из-за домогательств продюсеров. А на Twitch она пользуется популярностью — на платформе у неё почти 300 тыс. фолловеров.

Вот почему стриминг лучше — я сижу у себя дома и играю в видеоигры, и мне не нужно иметь дело с боссами, которые разводят меня на секс.

Актёр Дэвид Харбор, сыгравший шерифа Джима Хоппера в сериале «Очень странные дела», рассказал, что съёмочный процесс пятого и финального сезона стартует в июне. Ранее появлялась информация о производстве весной.

По словам Харбора, сейчас он активно готовится к роли. Он также отметил, что Хоппер наконец-то вернётся в Америку, в свой дом.

Новость по теме
Съёмки финального сезона «Очень странных дел» начнутся в июне
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023