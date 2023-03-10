Вышел первый большой патч для Atomic Heart

Сегодня, 10 марта, ретрофутуристический экшен Atomic Heart получил масштабное обновление 1.3.4.0. Апдейт улучшает работу игры на ультрашироких дисплеях. Авторы также убрали ошибку, из-за которой игра изначально запускалась в английской озвучке, а также удалили баг, из-за которого терялся прогресс достижений после перезапуска.
Кроме того, разработчики исправили проблему с достижениями «Атомное сердце» и «Сканер». Ещё они усовершенствовали интерфейс хранилища «Элеонора» на дисплеях в соотношениях 16:10 и 21:9, а также убрали зависания шкафа во время получения предметов.
Авторы исправили целый ряд багов, многие из которых не позволяли пройти некоторые квесты. Более подробная информация о патче доступна по этой ссылке.
Mundfish уже готовит следующий апдейт. Он добавит полную поддержку Steam Deck, возможность регулировать размер субтитров и элементов интерфейса и многое другое. Пока неизвестно, когда ждать этот патч.
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