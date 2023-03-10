Белла Рамзи: Педро Паскаль любит Элли и меня больше, чем Грогу

Белла Рамзи дала интервью известному журналисту и подкастеру Джошу Хоровитцу. Актриса рассказала о работе с Педро Паскалем в сериале The Last of Us, в котором она играет Элли, а её компаньон — Джоэла.
Джош спросил Беллу, кого Педро Паскаль любит больше — её или Грогу из сериала «Мандалорец». Рамзи немного засомневалась и смутилась, но в итоге ответила, что коллега и друг больше любит её и Элли, а не малыша Йоду.
В конце первого сезона видно, как растёт любовь Джоэла к Элли. Поэтому, думаю, что он больше любит меня.
Белла Рамзи на интервью у Джоша Хоровитца
Видео доступно на YouTube-канале Josh Horowitz. Права на видео принадлежат Josh Horowitz.
Белла подчеркнула, что она сработалась и сдружилась с Паскалем почти сразу, хоть на «притирку» ушло некоторое время. По её словам, с Педро она чувствует себя в безопасности, как за каменной стеной.
Финальный эпизод первого сезона выходит 12 марта на HBO Max. Сериал уже продлили на второй сезон, а его съёмки, возможно, начнутся до конца этого года. Вероятно, второй сезон придётся поделить на две части из-за масштабности событий.
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