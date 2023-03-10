«Снимите по этому фильм». Педро Паскаль снялся в рекламе мобильной игры в роли детектива

На канале Merge Mansion вышло видео, в котором принял участие звезда «Мандалорца», «Игры престолов» и The Last of Us Педро Паскаль. Судя по всему, авторы с помощью актёра захотели прорекламировать свой проект.
В ролике Паскаль выступает в роли детектива, пытающегося раскрыть секреты одной семьи. В итоге всё сводится к тому, что бабушка семьи скрывает что-то таинственное.
Видео доступно на YouTube-канале Merge Mansion. Права на видео принадлежат Merge Mansion.
Merge Mansion представляет собой мобильную игру-головоломку, вышедшую в 2019 году. Вероятно, пригласить для рекламы Педро Паскаля решили после его успеха в The Last of Us и недавно стартовавшем третьем сезоне «Мандалорца».
В комментариях фанаты стали говорить, что теперь хотят получить проект, в котором Паскаль сыграет детектива, поскольку в рекламном ролике он выглядит очень убедительно.
Педро Паскаль в роли детектива — это то, что нам нужно. Пожалуйста, снимите фильм или другой проект и дайте ему эту роль.
Педро когда-нибудь играл детектива? Теперь это то, что я хочу увидеть!
Педро, мне это нравится! Netflix или кому-то ещё нужно снять детективный сериал.
Сама Merge Mansion доступна на iOS и Android.
- 11 марта 2023
-
00:46
- 10 марта 2023
-
23:53
-
23:30
-
21:58
-
21:27
-
20:34
-
19:52
-
19:33
-
19:11
-
18:47
-
18:23
-
17:33
-
17:04
-
16:06
-
15:42
-
15:23
-
14:35
-
14:31
-
13:50
-
13:47
-
13:15
-
12:52
-
12:30
-
12:29
-
11:59
-
11:10
-
10:44
-
10:27
-
09:52
-
08:58
-
08:49
-
02:03
-
01:57
-
01:31
- 9 марта 2023
-
23:20