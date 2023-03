«Снимите по этому фильм». Педро Паскаль снялся в рекламе мобильной игры в роли детектива

На канале Merge Mansion вышло видео, в котором принял участие звезда «Мандалорца», «Игры престолов» и The Last of Us Педро Паскаль. Судя по всему, авторы с помощью актёра захотели прорекламировать свой проект.

В ролике Паскаль выступает в роли детектива, пытающегося раскрыть секреты одной семьи. В итоге всё сводится к тому, что бабушка семьи скрывает что-то таинственное.

Видео доступно на YouTube-канале Merge Mansion. Права на видео принадлежат Merge Mansion.

Merge Mansion представляет собой мобильную игру-головоломку, вышедшую в 2019 году. Вероятно, пригласить для рекламы Педро Паскаля решили после его успеха в The Last of Us и недавно стартовавшем третьем сезоне «Мандалорца».

В комментариях фанаты стали говорить, что теперь хотят получить проект, в котором Паскаль сыграет детектива, поскольку в рекламном ролике он выглядит очень убедительно.

Педро Паскаль в роли детектива — это то, что нам нужно. Пожалуйста, снимите фильм или другой проект и дайте ему эту роль.

Педро когда-нибудь играл детектива? Теперь это то, что я хочу увидеть!

Педро, мне это нравится! Netflix или кому-то ещё нужно снять детективный сериал.

Сама Merge Mansion доступна на iOS и Android.