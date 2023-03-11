Marvel хочет, чтобы «Доктора Стрэнджа 3» снял Сэм Рэйми — Джефф Снейдер

Известный инсайдер Джефф Снейдер, специализирующийся на проектах Marvel Studios, сообщил, что для третьей части «Доктора Стрэнджа» компания вновь хочет привлечь Сэма Рэйми.

Напомним, Рэйми снял вторую часть, «В мультивселенной безумия». Судя по словам Снейдера, Marvel Studios готова снова поработать с именитым режиссёром. Примечательно, что во время того, когда фильм ругали, большинство отмечало отличную работу Рэйми, его уникальный стиль и подход к работе.

Про «Доктора Стрэнджа 3» неизвестно ничего. К главной роли наверняка вернётся Бенедикт Камбербэтч, а вот про что будет фильм и кто в нём снимется, неизвестно.

Появления Доктора Стрэнджа можно точно ожидать в пятых и шестых «Мстителях», возможно герой появится раньше.