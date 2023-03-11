Первый эпизод сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» снимет режиссёр «Декстера»
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По информации издания The Hollywood Reporter, первый эпизод сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» поставит режиссёр «Декстера» Майкл Куэста.
Также стало известно, что в шоу появятся абсолютно новые актёры: Майкл Гандольфини, Маргарита Левиева, Майкл Гастон и Сандрин Холт. Последняя сыграет Ванессу Фиск — жену Уилсона Фиска или Кингпина, образ которого вновь воплотит Винсент Д’Онофрио. А вот Дебора Энн Уолл (Карен) и Элден Хенсон (Фогги) не вернутся точно.
Ещё в шоу появится Джон Бернтал с ролью Карателя. Актёр играл персонажа в собственном сериале.
Производство 18-серийного сериала начнётся в этом месяце в Нью-Йорке. Сериал выйдет весной 2024 года и станет частью пятой фазы киновселенной Marvel.
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