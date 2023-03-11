Мощный и яростный Пол Феникс — в свежем геймплее файтинга Tekken 8

Компания Bandai Namco представила свежий геймплейный трейлер файтинга Tekken 8. В нём можно увидеть демонстрацию игрового процесса за Пола Феникса.
В бою герой активно использует руки и ноги, а с помощью комбинаций схватки получаются особенно зрелищными. Также у персонажа есть возможность провести особую серию атак, наносящую большое количество урона.
Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Bandai Namco.
Tekken 8 была анонсирована в сентябре 2022 года, а продюсер Кацухиро Харада рассказывал, что восьмая часть ознаменует собой новую веху в истории серии. Также известно, что авторы сделают большую ставку на сюжет и персонажей.
Tekken 8 выйдет в 2023 году на ПК, PS5 и Xbox Series. Точную дату выхода авторы пока что не объявили.
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