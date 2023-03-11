Впервые с 1961 года на «Оскаре» не будет красной дорожки

В этом году на церемонии награждения «Оскар» не будет красной дорожки. Её цвет впервые с 1961 года изменили, — звёзды будут блистать на ковровой дорожке светло-бежевого цвета.

Новый цвет подобрали профессионалы — креативные консультанты из Vogue и Met Gala. Ведущий «Оскара 2023» Джимми Киммел в шутку вспоминая инцидент с Уиллом Смитом и Крисом Роком заявил, что в этом году церемония обойдётся без крови, которую «подчёркивала» красная дорожка.

Новость по теме Уилл Смит записал видео с извинениями за пощёчину Крису Року на «Оскаре»

Думаю, что решение выбрать ковер цвета шампанского вместо красного показывает, насколько мы уверены в том, что кровь в этот раз не будет пролита.

95-я церемония вручения наград премии «Оскар» пройдёт в ночь на 13 марта.

В этом году больше всего номинаций получила картина «Всё везде и сразу» от Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта — целых 11. По девять номинаций получили «На Западном фронте без перемен» и «Банши Инишерина». На лучший фильм номинированы в том числе «Аватар 2», «Фабельманы» и «Топ Ган: Мэверик».