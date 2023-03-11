В ремейк Resident Evil 4 уже играют — счастливчики получили игру за две недели до выхода

Жители западных стран уже могут найти диск с ремейком Resident Evil 4 в некоторых магазинах. Геймеры, получившие игру до релиза, начали публиковать скриншоты из экшен-хоррора.
Ремейк Resident Evil 4 на диске
Фото: Resetera
Один из геймеров опубликовал изображения героини Ады Вонг, которая в оригинальной игре воевала с мутантами и помогала Леону, будучи одетой в короткое красное платье. В ремейке она действует в стильном обтягивающем красном костюме, при этом всё ещё носит обувь с шпильками.
Ада Вонг в ремейке esident Evil 4
Фото: Capcom
На канале ElAnalistaDeBits недавно вышло видео, в котором автор сравнил демоверсию ремейка Resident Evil 4 на трёх разных платформах: PS4, PS4 Pro и PS5.
Вряд ли для кого-то это станет неожиданностью, но лучше всего проект выглядит на PS5. На этой консоли у тайтла качественнее текстуры, модели, тени, эффекты и многое другое. Также на PS5 очень быстрые загрузки, которые превышают показатели PS4 и PS4 Pro в пять раз.
Напомним, демоверсия игры доступна бесплатно на ПК, PS4, PS5 и Xbox Series. Сам ремейк выйдет 24 марта на этих же платформах. Проект будет полностью поддерживать русский язык, даже озвучку.
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