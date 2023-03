Исполнитель роли Скорпиона в фильме Mortal Kombat мечтает вернуться в сиквеле

Хироюки Санада блестяще сыграл знаменитого воина Скорпиона в экранизации Mortal Kombat 2021 года. Актёр недавно заявил, что ещё не знает, вернётся ли он к роли мистического бойца в сиквеле. Он отметил, что очень на это надеется, потому что очень любит этого героя.

Санада также отметился в «Джоне Уике 4» в роли управляющего японского отеля «Континенталь». Его коллега по съёмочной площадке Шамир Андерсон заявил, что мечтает снова увидеть на большом экране Скорпиона в исполнении Хироюки.

В январе 2022 года издание Deadline сообщило, что New Line уже вовсю продвигает проект Mortal Kombat 2, Джереми Слейтер собирается написать для него сценарий. А постановщик первой части Саймон Маккуойд займётся режиссурой сиквела.

Сразу после выхода седьмого эпизода сериала The Last of Us создатель Mortal Kombat Эд Бун поблагодарил авторов за отсылку ко второй части культовой серии файтингов. В своём «твиттере» разработчик заявил, что обожает сериал, а увидеть в седьмой серии Mortal Kombat 2 было для него очень волнительным зрелищем.