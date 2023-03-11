Авторы Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» обновили статистику игры
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Авторы Hogwarts Legacy поделились обновлённой статистикой игры. С момента релиза 10 февраля на ПК, Xbox Series и PS5 пользователи провели в приключении 406 млн часов, вырастили в нём 674 млн магических растений, а также сварили 405 млн волшебных отваров и одолели 2,25 млрд тёмных магов.
Статистика Hogwarts Legacy
Фото: Warner Bros.
Огромное спасибо всем, кто причастен к волшебству Hogwarts Legacy.
Avalanche Software на днях выпустила для Hogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» масштабный патч. Он вносит в игру более сотни изменений, но его основная суть сводится к тому, что он улучшает производительность и стабильность игры, а также дорабатывает трассировку лучей.
Кроме того, апдейт улучшил в игре анимацию в сюжетных заставках, доработал онлайн-функции и снизил риск вылета приключения на ПК.
Новость по темеHogwarts Legacy по «Гарри Поттеру» получила огромный патч
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