Представлен эксклюзивный кадр из «Человека-паука: Через вселенные 2»

Издание Empire презентовало эксклюзивный кадр из мультфильма «Человек-паук: Через вселенные 2». На нём несколько Человеков-пауков сражаются с Пятном. Битва разворачивается во вселенной Земля-50101, её Человек-паук имеет индийские корни.

Новый эксклюзивный кадр из мультфильма «Человек-паук: Через вселенные 2»

Фото: Empire

Сценарист и продюсер сиквела Кристофер Миллер отметил, что вторая часть точно удивит всех зрителей, особенно давних фанатов Паука. Он заявил, что лента, по сути, состоит из пяти мультфильмов в одном. Майлз Моралез в ней посетит пять паучьих вселенных.

Обложка свежего номера журнала Empire

Фото: Empire

Известный инсайдер Джефф Снейдер, специализирующийся на проектах Marvel Studios и DC, в феврале заявил, что во второй части мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» появится герой Тома Холланда.