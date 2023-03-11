Представлен эксклюзивный кадр из «Человека-паука: Через вселенные 2»
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Издание Empire презентовало эксклюзивный кадр из мультфильма «Человек-паук: Через вселенные 2». На нём несколько Человеков-пауков сражаются с Пятном. Битва разворачивается во вселенной Земля-50101, её Человек-паук имеет индийские корни.
Новый эксклюзивный кадр из мультфильма «Человек-паук: Через вселенные 2»
Фото: Empire
Сценарист и продюсер сиквела Кристофер Миллер отметил, что вторая часть точно удивит всех зрителей, особенно давних фанатов Паука. Он заявил, что лента, по сути, состоит из пяти мультфильмов в одном. Майлз Моралез в ней посетит пять паучьих вселенных.
Обложка свежего номера журнала Empire
Фото: Empire
Известный инсайдер Джефф Снейдер, специализирующийся на проектах Marvel Studios и DC, в феврале заявил, что во второй части мультфильма «Человек-паук: Через вселенные» появится герой Тома Холланда.
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