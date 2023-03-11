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Gotham Knights починили — эксперты снова протестировали игру

Gotham Knights починили — эксперты снова протестировали игру
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Оливер Маккензи из Digital Foundry решил снова как следует проверить Gotham Khights. Игра вышла в октябре прошлого года и на старте не могла похвастать качественной оптимизацией и удовлетворительным техническим состоянием. Приключение за четыре месяца получило несколько исправляющих патчей.

На релизе Gotham Knights страдала просадками фреймрейта. Маккензи отметил, что теперь игра работает на консолях в стабильных 30 FPS даже в самых «навороченных» эпизодах. Сейчас боевик чувствует себя на всех консолях хорошо, но на PS5 всё же лучше, чем на Xbox Series.

Фреймрейт Gotham Knights на PS5 — до и после патчей

Фото: Warner Bros. Interactive Entertainment

Фреймрейт Gotham Knights на Xbox Series — до и после патчей

Фото: Warner Bros. Interactive Entertainment

Фреймрейт Gotham Knights на ПК — до и после патчей

Фото: Warner Bros. Interactive Entertainment

Специалист заявил, что WB Games Montreal удалось улучшить техническое состояние в основном за счёт оптимизации, значительно уменьшив нагрузку на процессор. Теперь игра работает и в более стабильном разрешении.

Сравнение технического состояния Gotham Knights на релизе и после серии патчей

Видео доступно на YouTube-канале Digital Foundry. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Отмечается, что проект теперь гораздо лучше работает и на ПК. FPS на платформе теперь тоже более стабильный. По словам эксперта, авторы исправили не все проблемы, но благодаря патчам приключение стало работать гораздо лучше.

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