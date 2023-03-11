Создатели Diablo 4 представили милейший ролик с щеночком из бета-теста
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Blizzard презентовала милый ASMR-ролик, посвящённый бета-тесту Diablo 4. В видео показан дремлющий и укутанный в тканях щенок, он — косметический предмет из беты. Милаху можно получить во время тестирования и перенести в основную игру.
ASMR-видео с дремлющим щенком из беты Diablo 4
Видео доступно на YouTube-канале Diablo. Права на видео принадлежат Blizzard Entertainment.
Как получить щенка в бете Diablo 4
Щенка получат все игроки, достигшие в бета-тесте игры 20 уровня. Сам тест для предзаказавших Diablo 4 пройдёт с 17 по 19 марта, а для всех желающих – через неделю, с 24 по 26 марта. Разработчики дадут пройти пролог и первый акт в одиночном или кооперативном режиме.
Новость по темеBlizzard выпустила новый ролик, посвящённый Diablo 4
Diablo 4 выходит 2 июня на ПК, PlayStation 4 и 5, Xbox Series и Xbox One. Официального релиза в России не будет.
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