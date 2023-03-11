Fox анонсировала продолжение мультсериала «Флинтстоуны»

Компания Fox уже вовсю работает над комедийным мультсериалом «Бедрок» — это продолжение культового шоу «Флинтстоуны». Только оно ориентировано не на детей, а на взрослую аудиторию. Об этом сообщило издание Deadline.
Одним из исполнительных продюсеров проекта выступает Элизабет Бэнкс, она недавно срежиссировала комедийный хоррор «Кокаиновый медведь». А производством шоу занимаются Warner Bros. Animation и Fox Entertainment. Fox вынашивала идею «Бедрока» около двух лет. Проект недавно представили инвесторам, и его в итоге одобрили. За сценарий сериала отвечает Линдсэй Кернс («Мадагаскар: Маленькие и дикие»), она выступает и шоураннером.
События «Бедрока» развернутся через 20 лет после оригинальных «Флинтстоунов». По сюжету дочь Фреда Флинтстоуна готовится начать собственную карьеру, а отец планирует выйти на пенсию. При этом в мире Каменный век постепенно сменяется на Бронзовый.
Дата премьеры неизвестна, но Fox раскрыла список актёров озвучки.
Список актёров озвучки сериала «Бедрок» по вселенной «Флинтстоуны»
- Стивен Рут — Фред.
- Эми Седарис — Уилма.
- Элизабет Бэнкс — Пебблс.
- Мэнни Хасинто — Бамм-Бамм.
- Джо Ло Трульо — Барни.
- Николь Байер — Бэтти.
Актёры озвучки сериала «Бедрок» по вселенной «Флинтстоуны»
Фото: Fox
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