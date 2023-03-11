Бюджет Atomic Heart оценили в $ 25 млн

Стоимость разработки Atomic Heart источники издания «РБК» оценили в «не менее чем $ 25 млн». Ранее Роман Горошкин из EpicGames оценивал бюджет проектов подобных масштабов в вилке от $5 млн до $15 млн. При этом Mundfish держит стоимость своей первой игры в секрете.

Гендиректор Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников оценивает бюджет Atomic Heart примерно в $ 150 млн. Он сопоставил стоимость и масштаб разработки с недавно вышедшей игрой Atomic Heart.

Игра перед релизом попала в подписочный сервис Xbox Game Pass, что за счёт частичного выкупа прав со стороны Microsoft обеспечило определённый доход ещё до релиза. Так же, как и передача прав VK Play для России принесла деньги ещё до релиза.

Mundfish уже думает о выпуске второй части Atomic Heart. Авторы рассказали блогеру Алексею Макаренкову, что «с очень большой вероятностью игре быть», но официально сиквел пока не анонсировали.