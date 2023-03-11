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Первые обзоры фильма «Подземелья и драконы» оказались превосходными

Первые обзоры фильма «Подземелья и драконы» оказались превосходными
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31 марта в мировой прокат выходит приключенческо-фэнтезийная лента «Подземелья и драконы: Воровская честь». Это новая экранизация культовой ролевой настолки, которая повлияла на всю современную поп-культуру. Журналисты уже посмотрели кино, и им оно более чем понравилось. На агрегаторе Rotten Tomatoes на основе семи оценок у картины 100% «свежести».

Первые оценки фильма «Подземелья и драконы: Воровская честь»

Фото: Rotten Tomatoes

Вероятно, со временем балл немного просядет, но результат всё равно отличный. Критики хвалят закрученный сюжет и решения героев, которые обычно приводят к успешному исходу партии в настолке. Журналисты также остались довольны и визуальным дизайном окружения и персонажей, ещё все хвалят изобретательный экшен. Один из критиков вообще назвал картину «глотком свежего воздуха».

Он одновременно слащавый и очаровательный, синтетический и эффектный, уютный и изобретательный. Фильм словно отличный джанкфуд, который в конце может вынудить прослезиться в финале.

По сюжету «Подземелий и драконов: Воровская честь» группа разношёрстных героев сразится со злом и не даст тьме окутать мир.

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