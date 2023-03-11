Утекли новые скриншоты и арты S.T.A.L.K.E.R. 2. Авторы утечки обратились к разработчикам

Администрация группы VK под названием «Вестник «Того Самого Сталкера» опубликовала сразу десять изображений, которые предположительно связаны со S.T.A.L.K.E.R. 2. Авторы утечки заявили, что в их руках есть доступ к «огромному количеству материалов» по игре, включая сюжет, описание кат-сцен, различные концепт-арты, глобальные карты и многое другое.

«Вестник «Того Самого Сталкера» обратился к украинским разработчикам из студии GSC Game World и потребовал от них извиниться перед игроками из России и Беларуси, разблокировать профиль члена группы NF Star в официальном Discord-канале игры, а также вернуться к работе над российской локализацией. В противном случае администрация обещает выложить все слитые материалы в открытый доступ.

Тот факт, что мы не выложили весь материал в общий доступ, говорит о нашем дружественном к вам отношении после всех ваших недружелюбных акций. Просим проявить адекватность и исправить ситуацию. Не дайте вселенной S.T.A.L.K.E.R. погибнуть из-за вашей политизированности – стагнация чувствуется уже очень серьёзно, а значит, пора налаживать отношения с комьюнити.

«Вестник «Того Самого Сталкера» поставил крайний срок перед GSC Game World — 15 марта. Судя по всему, если авторы не выпустят официальное обращение до этой даты, то администрация группы VK продолжит публиковать слитые материалы. Сама S.T.A.L.K.E.R. 2 должна поступить в продажу до конца 2023 года на ПК и Xbox Series, а также в сервисе Game Pass.

Фото

Фото: GSC Game World/«Вестник «Того Самого Сталкера»

Фото: GSC Game World/«Вестник «Того Самого Сталкера»

Фото: GSC Game World/«Вестник «Того Самого Сталкера»

Фото: GSC Game World/«Вестник «Того Самого Сталкера»

Фото: GSC Game World/«Вестник «Того Самого Сталкера»

Фото: GSC Game World/«Вестник «Того Самого Сталкера»

Фото: GSC Game World/«Вестник «Того Самого Сталкера»

Фото: GSC Game World/«Вестник «Того Самого Сталкера»