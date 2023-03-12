Специалист протестировал мод с трассировкой лучей для культовой Half-Life

Эксперт Digital Foundry Алекс Батталья протестировал новый мод для Half-Life, который добавляет в культовую игру трассировку лучей. Автор мода — российский разработчик Сультим Цырендашиев. Ранее он добавил рейтрейсинг в оригинальные Doom и Quake.

Мод не добавил в Half-Life обновлённые текстуры или модели окружения. Он лишь внедряет в шутер трассировку, которая серьёзно улучшает освещение, благодаря чему изображения становится гораздо лучше. Тени и свет стали значительно качественнее.

Анализ мода, который добавляет в Half-Life трассировку лучей

Видео доступно на YouTube-канале Digital Foundry. Права на видео принадлежат Valve.

Оригинальные источники света остались на своих местах, автор мода добавил дополнительные источники в некоторые особенно тёмные места. Благодаря этому в игре стало проще ориентироваться.

Алекс Батталья рекомендует геймерам ещё раз пройти игру с этим модом или впервые засесть за неё. Специалист советует играть с DLSS 2,5, потому что в DLSS 2,5 есть заметный эффект, из-за которого свет оставляет след в пространстве.

Half-Life с включённой и выключенной трассировкой лучей

Фото: Digital Foundry

Фото: Digital Foundry

Фото: Digital Foundry

Фото: Digital Foundry

Фото: Digital Foundry

Фото: Digital Foundry

Мод прожорлив. При выключенном сглаживании DLSS в разрешении 4К на ПК с процессором i9 12900K и видеокартой NVIDIA 3080 шутер идёт в почти стабильных 30 FPS. На видеокарте AMD RX 6800 XT игра выдаёт лишь 20 FPS.