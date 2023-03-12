Легенда Голливуда Роджер Дикинс дал бы «Оскар» оператору «Бэтмена»

Легендарный оператор, кинематографист и рыцарь британского королевства Роджер Дикинс негодует. Он не понимает, почему в этом году в списке номинантов «Оскара» в категории «Лучшая операторская работа» нет Грега Фрейзера, который талантливо снял нового «Бэтмена».

Организаторов «Оскара 2023» он назвал снобами.

Новость по теме Стали известны все номинанты на «Оскар-2023»

«Бэтмен» — это лучшая работа, на мой взгляд. Причина, по которой её нет в номинантах, проста и очевидна — снобизм организаторов. Существует несправедливая тенденция избегать вселенной Marvel и других популярных вселенных.

Роджер Дикинс — двукратный лауреат премии «Оскар» за лучшую операторскую работу в фильмах «Бегущий по лезвию 2049» и «1917». Он также пятикратный обладатель премии BAFTA за операторскую работу в фильмах «Человек, которого не было», «Старикам тут не место», «Железная хватка», «Бегущий по лезвию 2049» и «1917».

Сам Роджер Дикинс в этом году может забрать «Оскара» за работу над лентой «Империя света». 95-я церемония вручения наград премии «Оскар» пройдёт в ночь на 13 марта.

В этом году больше всего номинаций получила картина «Всё везде и сразу» от Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта — целых 11. По девять номинаций получили «На Западном фронте без перемен» и «Банши Инишерина». На лучший фильм номинированы в том числе «Аватар 2», «Фабельманы» и «Топ Ган: Мэверик».