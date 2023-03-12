Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Легенда Голливуда Роджер Дикинс дал бы «Оскар» оператору «Бэтмена»

Легенда Голливуда Роджер Дикинс дал бы «Оскар» оператору «Бэтмена»
Аудио-версия:
Комментарии

Легендарный оператор, кинематографист и рыцарь британского королевства Роджер Дикинс негодует. Он не понимает, почему в этом году в списке номинантов «Оскара» в категории «Лучшая операторская работа» нет Грега Фрейзера, который талантливо снял нового «Бэтмена».

Организаторов «Оскара 2023» он назвал снобами.

Новость по теме
Стали известны все номинанты на «Оскар-2023»
«Бэтмен» — это лучшая работа, на мой взгляд. Причина, по которой её нет в номинантах, проста и очевидна — снобизм организаторов. Существует несправедливая тенденция избегать вселенной Marvel и других популярных вселенных.
Роджер Дикинс — двукратный лауреат премии «Оскар» за лучшую операторскую работу в фильмах «Бегущий по лезвию 2049» и «1917». Он также пятикратный обладатель премии BAFTA за операторскую работу в фильмах «Человек, которого не было», «Старикам тут не место», «Железная хватка», «Бегущий по лезвию 2049» и «1917».

Сам Роджер Дикинс в этом году может забрать «Оскара» за работу над лентой «Империя света». 95-я церемония вручения наград премии «Оскар» пройдёт в ночь на 13 марта.

В этом году больше всего номинаций получила картина «Всё везде и сразу» от Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта — целых 11. По девять номинаций получили «На Западном фронте без перемен» и «Банши Инишерина». На лучший фильм номинированы в том числе «Аватар 2», «Фабельманы» и «Топ Ган: Мэверик».

Новость по теме
Впервые с 1961 года на «Оскаре» не будет красной дорожки
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023