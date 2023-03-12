Легенда Голливуда Роджер Дикинс дал бы «Оскар» оператору «Бэтмена»

Легендарный оператор, кинематографист и рыцарь британского королевства Роджер Дикинс негодует. Он не понимает, почему в этом году в списке номинантов «Оскара» в категории «Лучшая операторская работа» нет Грега Фрейзера, который талантливо снял нового «Бэтмена».
Организаторов «Оскара 2023» он назвал снобами.
«Бэтмен» — это лучшая работа, на мой взгляд. Причина, по которой её нет в номинантах, проста и очевидна — снобизм организаторов. Существует несправедливая тенденция избегать вселенной Marvel и других популярных вселенных.
Сам Роджер Дикинс в этом году может забрать «Оскара» за работу над лентой «Империя света». 95-я церемония вручения наград премии «Оскар» пройдёт в ночь на 13 марта.
В этом году больше всего номинаций получила картина «Всё везде и сразу» от Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта — целых 11. По девять номинаций получили «На Западном фронте без перемен» и «Банши Инишерина». На лучший фильм номинированы в том числе «Аватар 2», «Фабельманы» и «Топ Ган: Мэверик».
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