В честь ухода Disney из России выпустили коврик в виде шкуры Винни Пуха

Объединение «Любители» презентовало арт-проект «Шкура Винни Пуха» — это коврик с «размазанным» знаменитым медведем. Ковёр выпустили в честь ухода Disney из России.
По словам представителей организации, Disney давно не заботится о детях, компания «воспитывает новые поколения будущих потребителей».
Disney давно перестал делать мультики, рассказывающие детям про ценность любви и дружбы. Сейчас с помощью «детского контента» компания воспитывает новые поколения будущих потребителей своих товаров и услуг. Из доброго медведя Винни Пух превратился в многомиллионную франшизу.
Авторы арт-объекта отметили, что смерть Винни Пуха означает «не только конец Disney в России, но и конец идеи зарабатывать на детстве и детских воспоминаниях». Ковёр с персонажем энтузиасты продают за 30 тыс. рублей.
Арт-проект «Шкура Винни Пуха»
Фото: Объединение «Любители»
Фото: Объединение «Любители»
Фото: Объединение «Любители»
С 1 марта у российских видеосервисов закончились лицензионные контракты на показ сериалов и фильмов американской студии Disney. По истечении срока действия контрактов контент студии полностью убрали из «Кинопоиска», «Иви» и других отечественных платформ.
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