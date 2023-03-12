Фото: первый взгляд на Стервятника из «Человека-паука: Через вселенные 2»

Издание Empire представило ещё одно эксклюзивное изображение из мультфильма «Человек-паук: Через вселенные 2». На нём авторы впервые показали антагониста Стервятника, который будет фигурировать в ленте. На изображении он сражается с одним из Паучков. В сиквеле будут и другие злодеи, а самый главный из них — Пятно.

Стервятник в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные 2»

Фото: Empire/Marvel

Издание Empire на днях презентовало эксклюзивный кадр из мультфильма «Человек-паук: Через вселенные 2». На нём несколько Человеков-пауков сражаются с Пятном. Битва разворачивается во вселенной Земля-50101, её Человек-паук имеет индийские корни.

Сценарист и продюсер сиквела Кристофер Миллер отметил, что вторая часть точно удивит всех зрителей, особенно давних фанатов Паука. Он заявил, что лента, по сути, состоит из пяти мультфильмов в одном. Майлз Моралез в ней посетит пять паучьих вселенных.