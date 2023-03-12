Фото: первый взгляд на Стервятника из «Человека-паука: Через вселенные 2»

Издание Empire представило ещё одно эксклюзивное изображение из мультфильма «Человек-паук: Через вселенные 2». На нём авторы впервые показали антагониста Стервятника, который будет фигурировать в ленте. На изображении он сражается с одним из Паучков. В сиквеле будут и другие злодеи, а самый главный из них — Пятно.
Стервятник в мультфильме «Человек-паук: Через вселенные 2»
Фото: Empire/Marvel
Издание Empire на днях презентовало эксклюзивный кадр из мультфильма «Человек-паук: Через вселенные 2». На нём несколько Человеков-пауков сражаются с Пятном. Битва разворачивается во вселенной Земля-50101, её Человек-паук имеет индийские корни.
Сценарист и продюсер сиквела Кристофер Миллер отметил, что вторая часть точно удивит всех зрителей, особенно давних фанатов Паука. Он заявил, что лента, по сути, состоит из пяти мультфильмов в одном. Майлз Моралез в ней посетит пять паучьих вселенных.
- 12 марта 2023
-
17:25
-
17:05
-
16:55
-
16:17
-
15:46
-
15:16
-
14:40
-
14:07
-
13:29
-
12:53
-
12:31
- 11 марта 2023
-
22:20
-
21:02
-
18:57
-
18:39
-
18:13
-
17:33
-
17:06
-
16:10
-
16:05
-
15:36
-
15:03
-
14:28
-
13:48
-
13:23
-
12:54
-
12:29
-
02:26
-
02:01
-
01:27
-
01:18
-
00:46
- 10 марта 2023
-
23:53
-
23:30
-
21:58