Во сколько начнётся «Оскар-2023» и можно ли смотреть из России

Сегодня ночью пройдёт церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» за заслуги в области кинематографа за прошедший 2022 год.

Основное мероприятие начнётся 13 марта в 3:00 мск, однако официально в России его никаким образом посмотреть не удастся. Все публичные трансляции — платные и на зарубежных сервисах. Однако россияне смогут увидеть предварительное шоу и красную дорожку на YouTube.

Прямой эфир начнётся 12 марта в 20:30 мск силами команды ABC News.

Видео доступно на YouTube-канале ABC News. Права на видео принадлежат Academy Award.

За главную награду — лучший фильм 2022 года — борются сразу десять проектов:

«Аватар: Путь воды»;

«Банши Инишерина»;

«Элвис»;

«На Западном фронте без перемен»;

«Всё везде и сразу»;

«Фабельманы»;

«Тар»;

«Топ Ган: Мэверик»;

«Треугольник печали»;

«Говорят женщины».