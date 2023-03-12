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Во сколько начнётся «Оскар-2023» и можно ли смотреть из России

Во сколько начнётся «Оскар-2023» и можно ли смотреть из России
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Сегодня ночью пройдёт церемония вручения наград премии Американской академии кинематографических искусств и наук «Оскар» за заслуги в области кинематографа за прошедший 2022 год.

Основное мероприятие начнётся 13 марта в 3:00 мск, однако официально в России его никаким образом посмотреть не удастся. Все публичные трансляции — платные и на зарубежных сервисах. Однако россияне смогут увидеть предварительное шоу и красную дорожку на YouTube.

Прямой эфир начнётся 12 марта в 20:30 мск силами команды ABC News.

Видео доступно на YouTube-канале ABC News. Права на видео принадлежат Academy Award.

За главную награду — лучший фильм 2022 года — борются сразу десять проектов:

  • «Аватар: Путь воды»;
  • «Банши Инишерина»;
  • «Элвис»;
  • «На Западном фронте без перемен»;
  • «Всё везде и сразу»;
  • «Фабельманы»;
  • «Тар»;
  • «Топ Ган: Мэверик»;
  • «Треугольник печали»;
  • «Говорят женщины».
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